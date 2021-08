Une petite fille de 2 ans perd la vie en touchant à un chargeur de smartphone branché

C’est un véritable drame que rapportent nos confrères du Mirror. Sara, une petite fille de 2 ans originaire d’Erere au Brésil, est décédée dans de tragiques circonstances. L’enfant a été mortellement électrocutée en manipulant le chargeur d’un smartphone au domicile familial.

Emmenée d’urgence à l’hôpital le plus proche, la petite victime n’a pu être sauvée par les secours. Ces derniers ont tout tenté… en vain, comme le relaient nos confrères de Sudinfo.

Un hommage a été rendu à Sara sur les réseaux sociaux de la municipalité d’Erere : « Le gouvernement exprime son profond regret pour le décès de l’enfant Sara Alves d’Albuquerque. En ce moment de profonde douleur, l’Administration publique municipale sympathise avec la famille et les amis, et exprime ses plus sincères condoléances pour la perte indicible ».

La marque du téléphone et du chargeur est à l’heure actuelle inconnue. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la mort de la fillette.