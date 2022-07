Une nouvelle vidéo montre l’impressionnant braquage armé dans une foire d’art de Maastricht (vidéo)

Le 28 juin dernier, des voleurs armés ont fait irruption en plein jour à la foire d’art de Maastricht (Pays-Bas), une des plus grandes d’Europe. Dans une première vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit quatre hommes en vêtements élégants, casquettes, et lunettes, défonçant la vitrine à la masse. Deux des hommes ont brandi ce qui ressemblait à des armes face à un homme qui a tenté de s’interposer, armé d’un grand vase plein de fleurs.

Hier, la police a identifié un cinquième suspect qui pourrait être impliqué dans le braquage. Il aurait acheté des tickets d’entrée la veille du vol pour les quatre braqueurs. À l’heure actuelle, un diamant valant 27 millions € est toujours recherché par les forces de l’ordre.

De nouvelles images

Ce lundi soir, la police néerlandaise a également diffusé dans l’émission d’investigation néerlandaise « Opsporing NL » une nouvelle vidéo du braquage. On peut y voir les hommes entrer séparément dans le bâtiment en présentant tranquillement leur ticket. La police a également diffusé le probable parcours des braqueurs qui se seraient enfuis en trottinette électrique.

« Si vous avez des informations pour la police, appelez la ligne d’assistance téléphonique pour les détectives au 0800-6070 ou signalez-le via le formulaire de signalement », demande la police néerlandaise. Elle appelle tous les citoyens vivant sur le trajet des braqueurs à partager les images de leurs caméras de surveillance.