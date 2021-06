Une nouvelle espèce d’homme préhistorique, l’Homo longi, serait plus proche de nous que Néandertal

Le crâne d’Harbin constitue le fossile le mieux préservé de cette période (pléistocène moyen), selon les chercheurs qui ont publié leurs travaux vendredi dans la revue The Innovation. Il date d’il y a environ 146.000 ans.

« Dans nos analyses, le groupe d’Harbin est lié de façon plus proche à Homo Sapiens que les Néandertaliens ne le sont », a déclaré à l’AFP Chris Stringer, paléoanthropologue au musée d’histoire naturelle de Londres et l’un des co-auteurs de l’étude. « C’est-à-dire qu’Harbin partageait un ancêtre commun plus récent avec nous que les Néandertaliens. »