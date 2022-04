Une mystérieuse hépatite grave qui touche les enfants en Europe inquiète l’OMS et l’ECDC

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) collabore avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le cadre d’une enquête sur des dizaines de cas d’hépatite infantile au Royaume-Uni, au Danemark, aux Pays-Bas et en Espagne. Dans certains cas, les patients ont dû être transférés vers un service spécialisé dans les maladies du foie et certains enfants ont dû subir une transplantation hépatique.