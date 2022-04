Une mutation du virus Zika pourrait déclencher la prochaine pandémie mondiale

En 2015 et 2016, le monde avait été surpris par une flambée soudaine et massive du virus Zika en Amérique latine. Plus de 1,5 million de personnes dans plus de 70 pays avaient été infectées par le virus. Dans plusieurs milliers de cas, la contamination de femmes enceintes a abouti à la naissance d’enfants atteints de microcéphalie.

Des conséquences graves chez les femmes enceintes

L’infection est transmise par le moustique tigre et ne provoque pas ou peu de symptômes dans la plupart des cas. Toutefois, si une femme enceinte le contracte, le développement du cerveau du fœtus est alors affecté, ce qui peut entraîner une microcéphalie ou un cerveau trop petit, avec comme résultat des limitations intellectuelles voire la mort.

Le virus Zika est aussi capable de mutations

Six ans après cette urgence médicale mondiale, l’épidémie du virus Zika s’est éteinte. Mais il peut de nouveau surgir à n’importe quel moment là où le moustique tigre est présent. Dans un récent rapport, des scientifiques mettent en garde : une seule mutation du virus pourrait suffire à déclencher une grande propagation et une pandémie mondiale.

Dans un récent rapport publié dans la revue scientifique Cell Reports, des chercheurs de l’Institut d’immunologie de La Jolla ont mené des travaux en laboratoire montrant que le virus Zika était capable de facilement se transformer et de créer des nouveaux variants. Si à l’heure actuelle, tous les regards sont encore braqués sur la Covid-19, ils rappellent que d’autres virus peuvent constituer une menace planétaire.

La menace des virus plane

« Nous avons beaucoup entendu parler de l’évolution et de l’émergence rapides des variants de coronavirus ces derniers temps, mais cette étude nous rappelle opportunément que le changement de forme est une caractéristique commune à de nombreux virus », a rappelé à la BBC le professeur Jonathan Ball, spécialiste des virus à l’université de Nottingham. C’est la raison pour laquelle le virus Zika est actuellement bien tenu à l’œil par les scientifiques du monde entier.