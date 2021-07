Une mère secoue son bébé à mort à cause de ses «pleurnicheries»

La mère de cinq enfants, Chelsea Cuthbertson, est accusée d’avoir infligé à son fils de graves blessures à la tête. Elle nie les faits malgré les messages qu’elle a envoyés quelques jours avant. Le 2 février 2019, lorsque la police est arrivée sur les lieux, Chelsea Cuthbertson a nié avoir fait du mal à son bébé âgé de seulement six semaines. L’enfant a été amené en urgence à l’hôpital de Southampton à cause de graves blessures à la tête et huit côtes fracturées. Il est mort tragiquement quatre jours plus tard, rapporte le Sun.

Selon les experts, le décès a été causé par une « blessure non accidentelle ». La jeune femme de 28 ans est accusée d’avoir secoué l’enfant jusqu’à sa mort.

Des messages compromettants

Les jours précédents, elle avait envoyé de nombreux messages dans lesquels elle se plaignait d’être tout le temps avec ses enfants. Elle disait que le bébé était « pleurnichard » et « difficile à vivre ».

« J’en ai marre d’être tout le temps là et de tout faire avec ces enfants pendant que tu te casses tous les week-ends », a-t-elle notamment envoyé au père du bébé. Elle décrit un autre de ses enfants comme « une petite vache » et « une petite merde ». « Il pourrait avoir un bleu sur sa joue demain, la petite vache a pris mon fard à paupières. Je suis allée l’emmener dans sa chambre mais la petite merde était toute glissante alors je l’ai lâchée et elle est tombée sur son visage. »

Pas une première

Chelsea a déclaré devant les jurys qu’elle se sentait abandonnée. Elle affirme ne pas avoir reçu un soutien financier suffisant. Mais ce n’était pas la première fois que des actes d’une telle violence avaient lieu. Le tribunal a appris qu’elle avait appuyé sur le front de son premier enfant avec une telle force qu’il en avait gardé des bleus importants et qu’il avait dû être emmené à l’hôpital.

Chelsea Cuthbertson continue de nier le meurtre. Elle affirme être rentrée dans la maison, et c’est là qu’elle aurait trouvé son bébé avec le « visage bleu ». Le procès est toujours en cours.