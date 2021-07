Une mère frappe sa fille qui venait de découvrir des photos «osées» d’elle

Tout a démarré quand la sœur aînée a découvert des photos « osées » de sa maman sur un ordinateur. Sans se poser de questions, la jeune fille en a directement parlé à sa mère. Mais visiblement, elle n’aurait pas dû… Puisqu’une violente dispute a éclaté entre la mère et la fille. La maman a, selon les informations du quotidien français, insulté sa fille et l’a privée d’ordinateur avant de la jeter au sol, de la frapper et de lui tirer les cheveux. Complètement paniquées, les deux sœurs se sont enfuies du domicile et ont couru au commissariat de Carmaux.

La mère, elle a tout nié, et a donné une tout autre version aux policiers : « Je lui ai demandé de sortir de sa chambre et de faire une pause. Elle n’a pas voulu donc j’ai pris son ordinateur, elle s’est mise en colère et m’a agressée avec un balai. Elle s’est ensuite jetée au sol, avant de faire une crise d’hystérie », a-t-elle expliqué.

Selon l’avocate des deux filles, ces dernières faisaient tout à la maison : « Elles faisaient le ménage, la cuisine, gardaient les enfants, c’était des nounous ! Madame H. se comporte comme une victime et ne pense pas à ses filles », a déclaré l’avocate.

La mère de famille a été déclarée coupable de violences sur ses filles et est condamnée à deux mois de prison avec sursis. Elle devra également payer une amende de 1.000 euros de dommages et intérêts à ses deux filles, pour ensuite respecter une obligation de soins. Les enfants ont été placés.