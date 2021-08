Une mère de famille perd ses cinq enfants dans un incendie le jour de son anniversaire

C’est un véritable drame qu’a vécu Sabrina Dunigan, une mère de famille de 34 ans. Vendredi, cette Américaine a laissé ses enfants seuls chez elle pour conduire un de ses proches au travail. À son retour, elle a découvert que son habitation était en feu. Sabrina a bien tenté de rentrer dans l’habitation pour sauver ses enfants, sans succès. À l’arrivée des pompiers, deux enfants avaient perdu la vie dans leur chambre et les trois autres étaient inconscients. Aucun n’a malheureusement survécu pour arriver jusqu’à l’hôpital. D’après KSDK News, ce drame a eu lieu le jour de l’anniversaire de Sabrina. « C’est tellement dur. Notre famille n’a jamais rien vécu de tel. Nous sommes dévastés », a confié Sheila, la tante de Sabrina.

La police enquête actuellement pour comprendre les causes de cet incendie. Il y a cinq mois, Sabrina et sa famille avaient déjà dû déménager dans leur appartement actuel à cause d’un autre incendie. À l’époque, personne n’avait été blessé. « Nous ne sommes encore sûrs de rien. Nous demandons seulement de nous laisser nous recueillir en paix. Je souhaite simplement que tout le monde prie pour ma nièce après cette tragédie », a de son côté indiqué Etta, une autre tante de Sabrina.