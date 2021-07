Une mère de famille initie sa fille de 4 ans à la chasse et se fait incendier sur les réseaux sociaux

Passionnée par la chasse depuis son plus jeune âge, Jesica partage sa passion avec sa petite fille de 4 ans. La mère de famille est la cible de nombreuses menaces et insultes sur les réseaux sociaux.

Jesica Murphy, 23 ans, a commencé à chasser à l’âge de quatre ans après avoir supplié son beau-père Brendan, 40 ans, de l’emmener chaque semaine. C’est donc tout naturellement qu’elle a décidé de transmettre sa passion à sa fille Lyla, elle aussi âgée de 4 ans et qui adore partir en excursion. La maman raconte qu’elle souhaite apprendre à sa progéniture d’où elle vient et lui faire comprendre la vie sauvage.

« J’ai reçu de nombreuses menaces de mort »

Si elle est soutenue par la communauté des chasseurs, elle s’est aussi fait des ennemis qui lui envoient régulièrement des menaces de mort sur sa page Instagram : « J’ai reçu de nombreuses menaces de mort de personnes voulant me tuer de toutes les manières possibles. J’ai reçu des centaines de commentaires haineux sur ma fille, me disant qu’elle sera une meurtrière ou une assassine quand elle sera plus grande. »

La chasse pour éduquer au respect de la nature

La mère et la fille chassent des cerfs, des pies, des opossums et des lapins pendant leurs parties de chasse. Jesica a déclaré qu’elle ne mangeait que de la viande provenant d’élevages en plein air, de bien meilleure qualité que celle qu’on trouve dans les supermarchés. Elle dit qu’elle enseigne à sa fille et à d’autres enfants comment chasser afin de les éduquer à la viande bio et au respect de la nature.