Une maman héroïque sauve ses cinq enfants d’un incendie

Theresa Ironmonger était en train de jardiner à l’extérieur lorsqu’elle est retournée à l’intérieur pour vérifier si ses cinq enfants allaient bien. En passant la porte, la maman écossaise de 32 ans a entendu un léger bruit sec et s’est mise à essayer d’en découvrir l’origine.

Après avoir pensé qu’un fusible avait sauté, elle a rapidement remarqué une fine fumée dans la cuisine et une odeur de brûlé, rapporte le Daily Record. Theresa a précipité Nathan, 13 ans, Samuel, 11 ans, Alex, 9 ans, Benjamin, 4 ans et la petite Mirryn, 3 ans, hors de la maison, de même que les animaux de la famille. Elle a ensuite appelé les pompiers.

Un frigo défectueux

« Pendant que j’attendais, la fumée a commencé à s’échapper par la porte. Ensuite, il y a eu deux bruits forts et la fumée est devenue noire et a commencé à sortir par la porte. J’étais hystérique. » L’enquête a finalement révélé que l’incendie avait été provoqué par un court-circuit au niveau du réfrigérateur, qui avait ensuite pris feu.

Dans leur malheur, Theresa et sa famille ont eu une chance : l’arrière du frigo étant en métal et non en plastique, a permis d’éviter que le feu ne se propage davantage. « Maintenant, je veux juste que les gens vérifient l’arrière de leur frigo et s’assurent qu’ils sont en métal, car je n’avais aucune idée que cela pouvait faire une différence. »