Une jeune maman de quatre enfants retrouvée morte, son compagnon arrêté

Jennifer Philippon, une jeune femme de 24 ans, a été retrouvée sans vie, chez elle, à Denain, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Tournaisis, ce mercredi en début d’après-midi. Les circonstances de son décès font l’objet d’une enquête ouverte pour « homicide volontaire » et au cours de laquelle le compagnon de la victime, un homme de 26 ans, a été interpellé sans opposer de résistance, annoncent nos confrères de La Voix du Nord. Il était d’ailleurs sur place, au côté des quatre enfants en bas âge de la victime, lorsque les policiers et les pompiers sont intervenus, peu après 13 h 30.

« On a entendu des cris »

Dans ce coron de la rue Arthur-Brunet, à Denain, on s’était bien inquiété de l’afflux soudain de véhicules de secours en ce début d’après-midi, parce que dans la matinée, un peu plus tôt, « on avait bien entendu quelques cris… », explique ce riverain sans s’épancher davantage. Selon les renseignements en notre possession, les pompiers et les policiers auraient été alertés par un proche du compagnon.

Le compagnon en garde à vue

La jeune femme avait déjà rendu son dernier souffle depuis plusieurs heures déjà lorsque le drame a été révélé. Le concubin ne serait « ni connu de la police, ni de la justice », explique le procureur de Valenciennes, Jean-Philippe Vicentini.

Le suspect a été placé en garde à vue, mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’avait pas encore été entendu. Jennifer Philippon vivait dans le quartier depuis « trois, quatre ans », selon des riverains. « On la croisait lorsqu’elle allait faire ses courses… » seule, avec ses enfants de 11 mois à 5 ans.

Lire aussi : Une mère assassinée sous les yeux de ses enfants en France, leur père grièvement blessé