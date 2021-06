Une jeune fille de 6 ans mortellement fauchée en pleine promenade

Ce 19 juin, la vie de cette famille a pris un tournant tragique. Sharlotte Naglis, 6 ans, se promenait avec son père dans le village de Norton Green, en Angleterre, lorsqu’une voiture est venue percuter la petite fille. Malgré l’assistance des secours, elle n’a pu être sauvée. Blessé, le père de Sharlotte a reçu des soins médicaux sur place et le conducteur de la voiture, âgé de 44 ans, est actuellement soigné à l’hôpital, rapportent le Sun et Sudinfo.

Pour Claire, la maman de Sharlotte, c’est tout son monde qui s’écroule. Elle a tenu à lui rendre hommage. « Sharlotte était si belle, pleine de vie, toujours souriante, insolente, si courageuse et heureuse. Elle venait de commencer ses cours de gymnastique qu’elle adorait et dans lesquels elle brillait de mille feux. Il n’y aura jamais un autre enfant comme elle pour tous ceux qui l’ont rencontrée. Elle nous a été enlevée si tôt et nous ne l’oublierons jamais. »