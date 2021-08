Une jeune femme de 18 ans entre la vie et la mort: elle a été gravement électrocutée en montant sur un train

Dans la nuit de samedi à dimanche aux alentours de 4h du matin, une jeune femme est montée sur le toit d’un wagon-citerne à l’arrêt. Mais une fois en position, elle a reçu une décharge d’environ 25.000 volts et s’est retrouvée projetée sur les rails. Elle se trouvait avec ses amis près de la gare de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, comme l’explique La Voix du Nord.

Ses proches ont pu immédiatement alerter les secours qui sont arrivés en très peu de temps sur place. Les pompiers ainsi que les urgences ont pris en charge la victime, qui souffrait de graves brûlures et d’importantes lésions cérébrales. Elle a été transportée dans un centre hospitalier à Helfaut, avant d’être héliportée chez nous, au CHU de Louvain, son pronostic vital étant engagé.

Les témoins de la scène parlent d’« une idée comme ça, un truc de jeunes ». « On avait passé la soirée ensemble, bu quelques verres en ville, mais sans plus. Puis, on a voulu finir la soirée tranquillement ici en marchant le long du canal », explique une personne encore sous le choc une heure après les faits. Certains expliquent avoir vu des flammes et même des braises à l’endroit où elle a été projetée. Une enquête a été ouverte pour mieux comprendre les circonstances du drame.