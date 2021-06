Une infirmière attaquée sans raison en pleine rue

Une jeune infirmière de 22 ans a raconté son agression alors qu’elle sortait d’un fast-food à Queens Square. Shannon Thomas a été emmené à l’hôpital en ambulance, elle a des points de suture à la bouche et aux lèvres.

Elle se souvient simplement d’avoir été chercher à manger puis d’avoir été frappée par un homme qu’elle ne connaissait pas. Quand elle a repris ses esprits, elle était dans l’ambulance, a rapporté Lancs Live. « Je sais juste que quand je suis sorti du fast-food, cet homme m’a frappée au visage une fois et à cause de l’impact, il m’a assommée et je suis tombée directement sur l’arrière de la tête », a-t-elle expliqué.