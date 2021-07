Une future mariée meurt écrasée par une camionnette: le conducteur ne s’est pas arrêté

Laura Connolly, 34 ans, avait décidé ce samedi de commencer à chercher une robe pour son futur mariage avec son amour d’adolescence. Plus tard dans la journée, la jeune Irlandaise a rejoint ses amies pour passer la soirée avant de rentrer chez aux petites heures du dimanche matin.

Alors qu’elle marchait vers Townspark, sur la route N15, la jeune femme a été percutée par une camionnette qui s’est ensuite enfuie. Laura a été transportée en ambulance à l’hôpital universitaire de Letterkenny, mais elle n’a pas survécu…

« C’est traumatisant »

L’équipe médico-légale a passé la matinée sur les lieux de l’incident et un appel à témoins a été lancé pour comprendre les circonstances de ce dramatique accident. Un homme d’une quarantaine d’années a rapidement été arrêté ce dimanche pour être interrogé au poste de police de Letterkenny.

La nouvelle a choqué la famille et les amis de Laura. « Laura était l’une des filles les plus attentionnées, extraverties, pétillantes et folles que vous puissiez rencontrer… », a déclaré l’un de ses amis. « Je présente mes sincères condoléances à ses parents, à son fiancé, à son fils, à ses frères et sœurs, à toute la famille Connolly et à ses amis proches. Que Dieu vous donne à tous la force de traverser cette épreuve. »

« C’est une expérience traumatisante pour tout le monde dans notre famille », confesse l’oncle de Laura su Facebook. « Si vous savez qui est le conducteur de la camionnette, s’il vous plaît, contactez-nous. »