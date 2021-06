Une fillette de deux ans perd la vie après avoir avalé une pile de télécommande

Le 23 mai dernier, la petite Harper-Lee est décédée après avoir avalé une pile qui venait de la télécommande de la télévision. Elle avait deux ans.

Quelques heures après avoir avalé cette pile, la petite fille est tout à coup tombée malade, devant sa sœur aînée Jamie-Leigh. « Sa tête a cogné par terre et elle saignait », témoigne la maman dans les colonnes du Sun. « Ensuite, elle n’a plus répondu. C’est comme si elle n’était plus là », ajoute Stacy.

La pile a brûlé son œsophage

À l’hôpital, Harper-Lee a reçu une transfusion sanguine car elle avait déjà perdu beaucoup de sang. Les médecins ont opéré la petite fille en urgence, mais cela n’a pas suffi. Harper-Lee est décédée car l’acide provenant de la pile avait brûlé son œsophage et endommagé une artère.

« J’espère pouvoir sauver des enfants de cette manière, ce que je n’ai pas pu faire avec ma fille »

« C’est une perte énorme pour nous », raconte Stacy. « Je me suis complètement égarée. Les cinq semaines qui se sont écoulées depuis sa mort ont été une torture », ajoute la mère de famille, qui veut absolument mettre en garde les parents. « C’est tout ce que je peux faire maintenant, faire remarquer aux autres à quel point c’est dangereux. J’espère pouvoir sauver des enfants de cette manière, ce que je n’ai pas pu faire avec ma fille », conclut la maman, anéantie par la perte de son enfant.

La famille a lancé une cagnotte en ligne sur GoFundMe pour offrir à Harper-Lee les adieux qu’elle mérite. À ce jour, un peu plus de 6.500 € ont été récoltés.