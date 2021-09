Une fillette de 6 ans perd la vie dans une attraction semblable au Dalton Terror

Un accident tragique a coûté la vie à une petite fille âgée de six ans dans un parc d’attractions. Elle n’avait pas été correctement attachée.

Aux États-Unis, dans le parc d’attractions Glenwood Caverns Adventure Park, au Colorado, le manège Haunted Mine Drop est l’équivalent du Dalton Terror à Walibi. Les visiteurs qui s’installent dans cette attraction sont lâchés dans le vide et peuvent vivre la sensation d’une chute libre. Pour cela, ils doivent être bien attachés, sinon le tour de manège peut rapidement virer au cauchemar.

Une chute de 30 mètres

C’est ce qui s’est produit le 5 septembre dernier. Une fillette de 6 ans s’est installée dans le siège mais lorsque l’attraction s’est mise en marche, elle a fait une chute mortelle de plus de 30 mètres.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce tragique accident. Ce samedi 25 septembre, les inspecteurs ont publié un premier rapport. Ils ont conclu que la petite fille s’était assise sur la ceinture de sécurité pourtant obligatoire et qu’elle n’était donc pas attachée lorsque l’attraction a démarré.

Plusieurs manquements

Les enquêteurs ont souligné les nombreux manquements de l’opérateur en charge de surveiller le manège. En effet, il n’avait pas déverrouillé les ceintures après le tour précédent. Lorsqu’il a tenté de démarrer l’attraction, un message d’erreur lui a indiqué qu’il y avait un problème. Il a alors enclenché manuellement le démarrage du Haunted Mine Drop. Le rapport montre que l’employé avait été insuffisamment formé et que la sécurité du manège n’était pas conforme. L’attraction mortelle est fermée jusqu’à nouvel ordre.

À Walibi, le Dalton Terror emmène les visiteurs à 77 mètres de hauteur et propose ensuite de vivre une chute libre à 110 km/h. Ils sont attachés au niveau des épaules par un harnais de sécurité. L’attraction est interdite aux visiteurs de moins de 1m20 et à ceux de plus d’1m95.