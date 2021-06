Une femme de 31 ans meurt après avoir été renversée par deux trottinettes électriques

Depuis lundi soir, le pronostic vital de Miriam, une jeune femme de 31 ans, était engagé. Par la suite elle s’est trouvée en mort cérébrale, avant de décéder ce mercredi, à la grande peine de ses proches, partagés entre tristesse et colère. En effet, cette Italienne a été renversée par deux jeunes femmes en trottinette sur le quai de la Mégisserie, selon Sudinfo.

Celles-ci, activement recherchées par la police, n’ont pas pris la peine de s’arrêter pour voir l’état de leur victime. C’est une amie de Miriam qui raconte qu’elles ont déboulé à toute allure et que la jeune femme a été projetée au sol, sa tête heurtant violemment le trottoir.

Des témoins de l’incident

Les plongeurs de la brigade fluviale, qui patrouillaient non loin de là, ont été témoins de l’incident et se sont dépêchés pour lui porter assistance, en vain. Son cœur est reparti après 30 minutes de massage cardiaque, mais elle a succombé deux jours plus tard à l’hôpital, où elle avait été transférée en urgence absolue suite à l’intervention des secours.