Une experte annonce que le variant Delta va causer une augmentation des cas en Belgique: «Ca va arriver chez vous aussi»

Malgré l’avancement de la campagne de vaccination et un long confinement hivernal, le Royaume-Uni est confronté depuis quelques semaines à une flambée des contaminations attribuée au variant Delta, initialement détecté en Inde et beaucoup plus contagieux. Endeuillé par plus de 128.000 morts, le pays a, par exemple, enregistré plus de 18.000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures samedi.

La détérioration de la situation sanitaire a d’ailleurs conduit le gouvernement à repousser de quatre semaines, au 19 juillet, la levée des dernières restrictions encore en place. Cela concerne la réouverture des discothèques, le service au bar et non seulement à table dans les pubs, et la possibilité de se rencontrer à plus de six (ou plus de deux foyers) à l’intérieur.