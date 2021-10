Une étudiante meurt étouffée pendant un concours de mangeurs de hot-dogs à l’université

Chaque université du monde entier a sa manière de faire la fête. À la Tufts University of Massachusetts, un concours de mangeurs de hot-dog a été organisé à la mi-octobre dans le cadre d’un événement caritatif. Malheureusement, les célébrations ont tourné au drame. Madelyn, une jeune femme de 20 ans, est décédée, rapporte Sudinfo.

Comme le relate The Journal News, l’étudiante en biopsychologie s’est étouffée lors de la compétition. Transportée à l’hôpital, elle s’en est allée le lendemain. « Madie » faisait partie de l’équipe de crosse de son établissement scolaire. Ses coéquipières lui rendent hommage via les réseaux sociaux.

« Nous sommes dévastés de vous apprendre le décès de Madie Nicpon, alias ’Scooter’. Scooter était une véritable amie et équipière. Elle estimait beaucoup ses relations avec ses coachs et équipières, et a marqué bien plus que notre équipe. Elle rassemblait tout le monde sur le campus et touchait tous ceux qu’elle rencontrait. Elle nous a inspirés et continuera à le faire chaque jour. Nous devrions tout faire pour vivre nos vies comme le faisait Scooter. Elle accordait de l’importance à l’amour, la loyauté, la compassion et l’amitié », peut-on lire.

Une page GoFundMe a été mise en place pour venir en aide à ses parents.