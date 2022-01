Accueil Monde Une étudiante est diplômée en même temps que son grand-père de 88 ans Aux États-Unis, une étudiante a été diplômée le même jour que… son grand-père. Ph. Instagram Par Rédaction en ligne C’est une superbe histoire qui nous vient tout droit des États-Unis. Il y a peu, Melanie Salazar, une étudiante de l’Université du Texas à San Antonio, a eu la joie d’être diplômée en communication. Un moment de bonheur qu’elle a pu partager avec son grand-père, lui aussi diplômé par l’université le même jour. La presse américaine rapporte en effet que Rene Neira, 88 ans, a, lui, reçu son diplôme en économie. A post shared by Melanie Salazar ♡ (@melaniesalazara)

La fin d’une belle histoire commencée en 2016 lorsque les deux compères ont débuté leur voyage éducatif. « Nous dînions et nous allions à la bibliothèque ensemble pour travailler silencieusement côte à côte. Sur scène, j’ai vraiment été submergée par l’émotion. Tout était tellement silencieux. Je n’ai entendu aucun applaudissement mais on m’a dit que la foule a rugi de plaisir », a expliqué dans « Good Morning America » Melanie Salazar.

Un rêve d’enfant

Selon Melanie, son grand-père a réalisé son rêve de toujours en obtenant son diplôme. « C’était un de ses rêves et de ses objectifs de vie. Dans les années 50, il est tombé amoureux et s’est marié. Il n’a donc pas pu continuer ses études », a-t-elle également indiqué. Melanie assure d’ailleurs que son grand-père suivait des cours en élève libre de temps en temps durant les décennies qui ont suivi son mariage.

À noter que Rene Neira n’a pas pu finir ses études à cause de la pandémie et d’un AVC qui l’a empêché d’étudier pendant six mois. L’université a cependant accepté de le récompenser pour son dur travail, même s’il se trouve aujourd’hui dans un établissement de soins palliatifs. « Mon grand-père a prouvé qu’il n’est jamais trop tard pour retourner à l’école. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vivez, il y a toujours des gens prêts à vous aider à réaliser vos rêves », conclut sa petite-fille.