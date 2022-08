Une éruption volcanique majeure pourrait semer la pagaille sur Terre d’ici 2100

Une menace sous-estimée planerait sur la planète. Selon deux chercheurs britanniques, il y aurait une chance sur six qu’une éruption volcanique géante vient perturber la vie sur Terre dans les 80 prochaines années.

Entre la montée des eaux, la sécheresse, les méga-feux et les inondations, les prévisions de certains scientifiques pour la fin de ce siècle, c’est-à-dire 2100, sont plutôt moroses. Cette semaine, deux chercheurs Britanniques en ont rajouté une couche. Dans une étude très sérieuse parue dans Nature, ils tirent la sonnette d’alarme : le monde n’est pas prêt à affronter une éruption volcanique majeure. Et pourtant, il y a une probabilité, une sur six précisément, que cela se produise d’ici 2100.

Une probabilité de 1 sur 6

« Des données récentes provenant de carottes de glace suggèrent que la probabilité d’une éruption d’une magnitude de 7 ou plus au cours de ce siècle est de 1 sur 6 », mettent en garde Lara Mani, chercheuse au centre pour l’étude des risques existentiels (CSER) de l’université de Cambridge et Michael Cassidy de l’Université de Birmingham.

Souvenez-vous. Le 15 janvier dernier, l’impressionnante explosion d’un volcan sous-marin de l’archipel des Tonga avait détruit 90 % de l’île, heureusement inhabitée, de Hunga Tonga Ha’apai. L’éruption avait formé un panache de cendres atteignant la moitié de la taille de la France. À titre de comparaison, l’éruption d’une magnitude de 7 ou plus qui inquiète les scientifiques sera 10 à 100 fois plus importante que celle qui a eu lieu cette année aux Tonga.

Des conséquences importantes sur la planète

Les deux chercheurs estiment que cette éruption géante pourrait avoir les mêmes conséquences qu’un gros astéroïde s’écrasant sur la Terre. Elle pourrait entraîner un brusque changement climatique et même l’effondrement de la civilisation. C’est la raison pour laquelle les deux scientifiques regrettent que cette menace ne soit pas prise plus au sérieux, alors que parallèlement, on envisage de dévier la trajectoire d’astéroïdes trop menaçants.

« De l’imprudence »

« Peu d’investissements ont été faits pour limiter ce qu’elles (ces éruptions majeures, NDLR) pourraient nous faire (…) Ne rien planifier pour répondre à de grandes éruptions s’apparente à de l’imprudence », soulignent Lara Mani et Michael Cassidy.

Selon Futura-Sciences, la dernière éruption de magnitude 7 remonte 1815. L’éruption du Tambora en Indonésie aurait à l’époque entraîné la mort de plus 100.000 personnes. Elle aurait également influencé le climat terrestre de manière globale.