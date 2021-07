Une erreur médicale fatale pour ce bébé

Youssef et Sonya sont des parents brisés. Le 13 juillet 2016, la maman donnait naissance à un petit garçon prénommé John. Un tragique événement s’est malheureusement produit une heure à peine après la naissance du bambin.

Après des complications suite à la césarienne, les médecins de l’hôpital Bankstown-Lidcombe de Sydney voulaient donner de l’oxygène au nouveau-né. Ils lui ont malheureusement administré du protoxyde d’azote – un gaz hilarant – ce qui a provoqué sa mort, indique le site News.com.

« une erreur d’installation »

Une enquête révèle que le drame était dû à « une erreur d’installation ». Cinq ans après les faits, le papa et la maman espèrent toujours voir le petit John dans sa chambre : « Je rentre à la maison et je regarde sa chambre et pas de bébé. Je suis entrée à l’hôpital les mains vides en pensant que je tiendrais mon nouveau-né, mais non », déplore-t-elle auprès du Sun.

L’enquête est toujours en cours…