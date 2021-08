Une enseignante perd la vie après un accident avec un camion malaxeur

Beca Mai Richards, 23 ans, a perdu son combat pour la vie en soins intensifs à la suite du tragique accident de sa Vauxhall Corsa noire. Sa voiture a percuté un camion bétonnière vers 17 heures vendredi soir dernier près de Narbeth, au Pays de Galles. La jeune femme a ensuite été transportée par avion à l'hôpital.

«Nous sommes complètement dévastés par la perte de Beca. Elle était une fille, une sœur, une amie et une enseignante si aimante et si gentille et quelqu'un qui s'est toujours soucié des autres », a déclaré sa famille.

«Nous lançons un appel à témoins à la suite d'un grave accident de la circulation survenu le vendredi 20 août 2021, vers 17 heures sur l'A478 près de Penblewin, Narberth », ont indiqué les agents qui enquêtent sur l’accident.