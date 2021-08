Une conduite d’eau cassée cause de sérieux soucis à cette famille: «J’ai peur que la maison s’effondre»

Faye et sa famille vivent dans la peur depuis qu’une conduite d’eau a éclaté, eux qui craignent que leur maison ne s’effondre. L’entrepreneur affirma que les travaux de réparation ont été retardés, mais que la situation devrait bientôt être réglée. En attendant, le jardin de la petite famille est inondé et ils ne disposent plus d’eau courante.

Malgré des plaintes, Faye Tig et sa famille ont leur jardin sous eau depuis plusieurs mois. « C’est comme une pièce d’eau à l’extérieur de la maison. Je dois mettre des bottes en caoutchouc aux enfants. Je n’ai plus d’eau du robinet. On utilise des bouteilles d’eau depuis des mois. Cela s’est tellement aggravé que la conduite d’eau principale a éclaté », explique-t-elle au Liverpool Echo, dans des propos traduits par Sudinfo.

La raison du problème est un tuyau qui est cassé. Faye, qui a deux enfants, Arif, neuf ans et Ayla, sept ans, a signalé ce problème en février. On lui avait simplement conseillé de prendre des photos.

« Peur que ma maison s’effondre »

« J’ai six arbres dans le jardin et ce sont les racines qui ont apparemment fait éclater la conduite d’eau. Tout mon jardin est maintenant complètement inondé. Le facteur saute par-dessus la clôture d’à côté et frappe à la fenêtre de mon salon pour me donner mon courrier. Les livreurs ont eux de l’eau jusqu’aux chevilles », raconte la mère de deux enfants.

Depuis qu’elle a signalé le problème, tout le monde se rejette la balle en affirmant qu’il n’est pas possible d’obtenir le financement pour effectuer les réparations. Malgré cela, le problème continue de s’aggraver. « C’est comme un petit gouffre et j’ai peur que ma maison s’effondre ! », s’inquiète la maman d’Arif et Ayla.

Des travaux retardés

Mark Burnett, responsable Riverside Housing, a réagi : « Les travaux de réparation ont été retardés de quelques mois car nous avions besoin de la confirmation de United Utilities pour déterminer à qui appartenait le réseau de canalisations avant de pouvoir effectuer des travaux d’excavation et nous nous en excusons. Nos entrepreneurs se sont rendus sur la propriété le mois dernier et ont creusé pour essayer de localiser la fuite qu’ils n’ont pas pu trouver. Ils nous ont donc recommandé d’installer une nouvelle conduite d’eau principale et cela a été approuvé. Nous sommes sincèrement désolés pour la gêne occasionnée à Mme Tig. Notre équipe de réparation travaille avec elle pour résoudre ce problème et nous l’indemniserons pour la gêne occasionnée », a-t-il expliqué au Liverpool Echo.

Le problème devrait donc se régler pour Faye et sa famille mais cela risque de prendre encore un peu de temps.