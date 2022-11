Une centenaire dévoile son secret de longévité: la tequila!

Ph. AZFamily 3TV and CBS 5 News

Née en 1921, Mary Flip a vécu une longue vie heureuse et croit que la... tequila est sa potion magique. Mary, qui a eu 101 ans le 2 novembre, a été sollicitée par sa fille pour des conseils de longévité. La mère de six enfants a répondu : «Hum, je ne sais pas. La Tequila », à la grande surprise de sa famille.

On dit que son amour pour la tequila a commencé pendant qu’elle vivait au Mexique.

Un exutoire

À 18 ans, Mary a déménagé seule au Mexique après avoir perdu sa mère et sa sœur lors de la Grande Dépression. Cette perte tragique a laissé Mary seule survivante de sa famille à l’âge de 15 ans, mais sans se laisser décourager, elle s’est lancée dans une nouvelle aventure, s’est installée au Mexique comme éleveuse avant de retourner à Chicago. C’est alors que la mère de six enfants s’est reconvertie dans l’art et a lancé sa carrière.

Elle est devenue une artiste de renom reconnue par la Chicago School of the Arts.

Mary attribue à sa passion pour la tequila le mérite de lui avoir donné un exutoire tout en élevant ses enfants.