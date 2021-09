Une canne blanche connectée pour aider au quotidien les personnes non-voyantes

La startup lyonnaise GoSense est spécialisée dans les nouvelles technologies à destination d'une population handicapée. Son produit phare est aujourd'hui Rango, un module connecté qui rend les cannes blanches particulièrement intelligentes. Fixé sur la canne, Rango permet d'avertir son utilisateur de tous les obstacles à proximité, et pas seulement ceux au sol.

Rango se présente comme un véritable bouclier virtuel et intelligent. Il fonctionne à l'aide de capteurs à ultrasons capables de détecter des obstacles dans un rayon de 2,5m aux alentours, ce qui est parfait pour des obstacles à mi-hauteur par exemple, que serait incapable de signaler une canne blanche traditionnelle. Dès qu'un obstacle est détecté, une alerte sonore en 3D est alors envoyée dans les écouteurs de l'utilisateur, lui indiquant où se trouve l'obstacle par rapport à lui. Attention, Rango n'indique pas tous les obstacles à proximité, mais seulement ceux susceptibles d'être heurtés par l'utilisateur, c'est-à-dire les plus proches.

Un appariel intelligent

Mais ce n'est pas tout. Rango peut en effet à tout moment aider à se localiser et même indiquer les prochains horaires des transports en commun à proximité. L'appareil communique par Bluetooth avec n'importe quel smartphone disposant de l'application Rango. Étanche et résistant aux chocs, Rango affiche environ 3h30 d'autonomie et se commande depuis un petit pavé tactile. Le système est actuellement commercialisé 2.000 euros et une partie peut être prise en charge par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) à hauteur de 25 à 75% en France.

A noter que GoSense a également développé une application gratuite extrêmement utile, Wizigo, un GPS communautaire qui permet à une personne déficiente visuelle de s'orienter en ville grâce à du son spatialisé. L'utilisateur peut ainsi se rendre n'importe où simplement en se laissant guider.