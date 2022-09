Une candidate à Miss Angleterre marque l’histoire en se présentant sans maquillage

Melisa Raouf a 20 ans. Comme de nombreuses autres femmes de son âge, elle rêve de représenter son pays en devenant Miss Angleterre. Elle a même été sélectionnée parmi les finalistes qui tenteront de décrocher la couronne en octobre prochain. Si l’on parle d’elle aujourd’hui, et pas d’une autre candidate, c’est parce que Melisa Raouf a gagné sa place en finale en se présentant aux demi-finales du concours sans maquillage. Son but ? Mettre en cause les standards de beauté véhiculés sur les réseaux sociaux et promouvoir la beauté intérieure.

« Nos défauts nous définissent »

« C’était très important pour moi car je sais que beaucoup de filles portent du maquillage à cause de la pression sociale. Si quelqu’un est heureux dans sa propre peau, nous ne devrions pas la couvrir de maquillage. Ce sont nos défauts qui nous définissent et c’est ce qui rend chaque individu unique », a-t-elle confié dans une interview pour The Independent.

Accepter sa beauté

Opposée à 40 autres filles lors de la finale, Melisa compte à nouveau se présenter sur scène sans maquillage. « Je n’ai jamais eu l’impression d’avoir atteint les normes de beauté. J’ai récemment accepté que je suis belle dans ma peau et c’est pour ça que j’ai décidé de prendre part à cette compétition sans maquillage. C’est qui je suis et je n’ai pas peur de partager qui je suis. J’ai confiance en moi sans maquillage. Je veux montrer qui est vraiment Melisa », conclut-elle.