Une caméra filme un voleur s’introduire dans la chambre de ses enfants en pleine nuit

Un homme qui s’introduit en pleine nuit dans la chambre de ses deux petites filles. Les images font froid dans le dos. L’incident a été filmé par les caméras de surveillance vers 2h30 du matin lundi et montre un homme se faufilant par la fenêtre de la chambre d’un enfant en Pennsylvanie, aux États-Unis.

C’est la chaîne américaine WCVB qui partage ces images de la maman : peu après être entré, le voleur a éteint une lampe et débranché les caméras. Il s’est ensuite rendu dans une autre pièce avant de voler un iPhone, a-t-elle ajouté.

« Il est passé juste devant mes enfants »

Elle a ajouté : « J’ai eu le sentiment que quelqu’un m’observait, alors j’ai ouvert les yeux. J’ai vu comme une silhouette floue qui se dirigeait vers la porte ». Elle a déclaré à WCVB : « Je ne sais pas qui voudrait s’introduire dans la maison de quelqu’un ou faire du mal aux enfants de quelqu’un, mais mes filles dormaient juste ici. Il est passé juste devant mes enfants ».

Le suspect pas encore identifié

L’intrus non identifié s’est enfui quand la mère s’est réveillée et a couru pour voir si ses enfants allaient bien. Sa fille, dit-elle, était secouée et craignait que le « croque-mitaine ait franchi sa porte ».

La police de Rochester enquêterait sur cette affaire mais n’a pas encore identifié de suspect.