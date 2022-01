Une adolescente filmée en train de jeter son bébé dans une benne à ordures (vidéo)

Capturées par une caméra de surveillance, les images font froid dans le dos. À Hobbs, dans l’État américain du Nouveau-Mexique, une berline blanche est arrivée à l’arrière d’un magasin. Une jeune femme est descendue. Elle a pris un sac-poubelle à l’arrière de son véhicule. Elle l’a jeté dans une benne à ordures puis elle est repartie aussi vite.

Le bébé miraculeusement retrouvé vivant

Ce n’est que quelques heures plus tard que des personnes venues fouiller les poubelles dans l’espoir d’y trouver des choses récupérables, on fait l’effroyable découverte. Alertés par des pleurs, ils ont récupéré le sac-poubelle jeté par la jeune femme et ont découvert un nouveau-né à l’intérieur. Ils ont immédiatement alerté les secours. C’est un véritable qu’il soit encore vivant car il est resté six heures dans le froid et dans la benne à ordures.

Un déni de grossesse

Les autorités n’ont eu aucun mal à retrouver la mère. Il s’agit d’une jeune femme de 18 ans qui affirme avoir fait un déni de grossesse. Elle aurait accouché vendredi dernier dans sa salle de bain et ne sachant que faire, elle s’est débarrassée de son petit garçon quelques heures plus tard.

L’enfant a été confié à la Direction de la protection de la jeunesse du Nouveau-Mexique. Quant à la maman, elle a été arrêtée. Libérée sous caution, elle sera jugée prochainement.