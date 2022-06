Une adolescente autiste de 14 ans et sa sœur agressées sauvagement par un groupe d’une trentaine de personnes

Ce lundi, deux sœurs ont été sauvagement agressées par un groupe d’une trentaine de jeunes à Exeter, au Royaume-Uni. Olivia, une adolescente autiste de 14 ans, et Jessica, sa grande sœur de 16 ans, ont notamment été menacées à l’arme blanche et frappées de toutes parts. Une enquête a été ouverte par la police locale.

Les images sont brutales et montrent toute la méchanceté dont peuvent parfois faire preuve les adolescents. Elles ont été filmées à Exeter, en Angleterre, et affichent deux adolescentes prises à parti par un groupe d’une trentaine de jeunes. Olivia, 14 ans et autiste, ainsi que sa grande sœur Jessica, 16 ans, ont été frappées au point que la plus jeune ne perde connaissance à la sortie d’un McDonald’s.

Sur les images, on les voit être moquées et frappées. Elles racontent que leurs iPhones ont été cassés et que les jeunes ont essayé de leur voler leurs chaussures. Olivia et Jessica ont été emmenées à l’hôpital avec une commotion cérébrale, des contusions partout sur le corps, ainsi que des écorchures. La plus jeune souffre aussi d’une fracture du nez et est sujette à des saignements au cerveau, ce qui inquiète beaucoup ses parents.

Pour voir les images de cette agression, cliquez ici.

Des menaces de mort

La maman, Penny, explique que les agresseurs avaient entre 15 et 20 ans et qu’ils ne connaissaient pas les adolescentes. Ils ont voulu les attirer dans le parc en les menaçant de les poignarder et de leur couper la tête. S’en est suivie une pluie de coups avec les dommages que l’on connaît. Elles ont fini par réussir à prendre la fuite et à se cacher dans une rue latérale, où les secours sont intervenus.

Un homme de 33 ans qui les avait approchées en affirmant qu’il avait un couteau, a d’ores et déjà été interpellé et inculpé pour possession d’une lame dans un lieu public et pour avoir menacé une personne avec un couteau dans un lieu public. La police a bien pris connaissance de l’intégralité des faits, et va désormais mener une enquête pour faire la lumière sur ses tristes événements.