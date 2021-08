Une ado de 14 ans meurt de la Covid-19 car ses parents ont refusé de l’intuber

« Aujourd’hui, j’ai tenu la main, impuissante, d’une belle adolescente de 14 ans alors qu’elle quittait ce monde ». C’est par ces mots que Jessica, une infirmière américaine, a raconté la terrible histoire qu’elle a vécue il y a quelques jours. Tout commence par l’admission à l’hôpital d’une adolescente de 14 ans infectée par le coronavirus. Comme l’explique Jessica sur Twitter, les parents de l’adolescente ont refusé de l’intuber malgré son état de santé qui se dégradait. « Cela n’avait aucun sens. Je suis sûr que j’aurais pu la sauver si ses parents n’avaient pas explicitement refusé de l’intuber », continue Jessica, qui précise que l’adolescente n’était pas vaccinée. « On a volé la vie de cette jeune fille. Elle était avec nous depuis neuf jours. Elle était capable de communiquer jusqu’à ce que son état se détériore ».

Deux heures plus tard, Jessica et ses collègues ont également perdu une mère de 25 ans qui attendait son second enfant. « Elle avait refusé le vaccin à cause de tous les mensonges sur l’infertilité et sur les dommages que le vaccin pourrait faire à l’enfant. Ces mensonges l’ont tué elle, son bébé, et ont privé un enfant de deux ans de son frère et de sa mère », poursuit Jessica. L’infirmière a conclu son message en expliquant que quatre personnes ont perdu la vie ce soir-là. La plus âgée avait 45 ans.