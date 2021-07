Un zoo californien vaccine ses animaux à risque contre le coronavirus

Le zoo d'Oakland, en Californie, a commencé à vacciner des animaux tels que des tigres, des ours, des pumas et des furets contre le coronavirus. Selon le zoo, le vaccin expérimental du fabricant américain Zoetis sera également administré aux singes, aux chauves-souris frugivores et aux porcs.

Jusqu'à présent, les mesures corona dans le zoo consistaient, par exemple, à garder une distance suffisante et des vêtements de protection pour les employés. Le vétérinaire Alex Herman se dit « soulagé » que les animaux puissent désormais être mieux protégés contre la Covid-19. L'organisation de santé animale Zoetis a fait don de 11 000 doses de vaccin à près de 70 zoos et autres installations aux États-Unis.

Les premiers grands singes ont été vaccinés avec le médicament développé pour les animaux au zoo de San Diego en mars. Ils ont reçu une deuxième dose après trois semaines. Huit gorilles du zoo ont été testés positifs pour le virus en janvier. Les symptômes étaient légers et limités à de la toux, de la constipation et de la fatigue. Les animaux se sont maintenant complètement rétablis. Ils ont probablement été infectés par un employé infecté qui ne présentait aucun symptôme, malgré les mesures de sécurité qui avaient été prises.