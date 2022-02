Un TikTokeur menacé de mort après avoir dansé en crop-top dans une église (vidéo)

Benjamin Ledig, un jeune TikTokeur parisien, est la cible de harcèlement et de menaces en ligne, depuis qu’il a posté une vidéo où il s’affiche en train de danser en crop-top dans une église.

Depuis la diffusion de cette vidéo, Benjamin Ledig est victime de vives critiques. Quand certains dénoncent un manque de respect, d’autres internautes sont allés beaucoup trop loin : harcèlement, insultes et même menaces de mort. Face à ce bad buzz, le jeune homme de 18 ans a affirmé qu’il ne regrettait rien et refusait de s’excuser. Ce qui n’a fait que d’enclencher une nouvelle vague de critiques.

« Je mérite la mort pour une vidéo ? C’est un moment d’inconscience, je ne me rendais pas compte de l’impact », a déclaré le jeune homme auprès du Parisien. « Vous pouvez ne pas être d’accord avec moi mais sans vouloir ma mort », ajoute-t-il, en précisant que la vidéo restera en ligne.

Benjamin Ledig a porté plainte auprès du tribunal judiciaire de Paris. « Les vidéos, aussi contestables soient-elles, et je comprends parfaitement qu’elles puissent heurter les fidèles, n’ont pas violé la loi », précise son avocat, Me Molina. « En l’occurrence, il y a un droit au blasphème qui existe dans notre pays. On peut être choqué par ces images. Après, ça ne justifie en aucun cas les menaces de mort qu’il reçoit par dizaines de milliers, la divulgation de ses coordonnées, aussi bien personnelles que celles de ses proches. »