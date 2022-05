Un sénior amené à la morgue dans un sac mortuaire alors qu’il est toujours en vie

C’est un véritable cauchemar qu’a vécu un habitant de Shanghai récemment. Dans une vidéo filmée par un passant, on peut voir des hommes transporter un sac mortuaire, avant de se rendre compte que la personne qui se trouve à l’intérieur était toujours en vie. Le sénior avait en effet été déclaré mort par erreur et était donc toujours bel et bien vivant !

Dans la vidéo, on peut également entendre la personne derrière la caméra critiquer la maison de repos d’où vient le sénior. « Cette maison de repos ne ressemble à rien. Ils ont envoyé une personne vivante dans un corbillard et pensaient qu’elle était morte. Le personnel des pompes funèbres disait qu’il bougeait toujours. C’est vraiment irresponsable », a-t-il déclaré.

Suite à cet incident, quatre personnes, dont le directeur de la maison de repos, ont été virées. Les autorités ont également retiré sa certification au docteur qui a déclaré le patient mort. Ce dernier a tout de suite été pris en charge et se trouve désormais dans un état stable.

Cette polémique intervient alors que la Chine affronte ces dernières semaines sa pire flambée épidémique. La plupart des cas sont enregistrés à Shanghai où les habitants sont confinés depuis plus d’un mois. Dans la capitale économique du pays, toute personne testée positive est envoyée dans un centre de quarantaine, au confort variable et aux conditions d’hygiène souvent déplorables.