Un prisonnier tue son compagnon de cellule, ce dernier avait violé sa sœur

Shane Goldsby, 26 ans, est un prisonnier américain. En 2017, il avait été arrêté et condamné pour avoir volé une voiture de police et blessé un policier durant une course-poursuite. La semaine dernière, il a été condamné à 25 ans de prison supplémentaire. La raison ? Shane Goldsby a tué son ancien compagnon de cellule, Robert Munger, en juin 2020. Ce dernier, condamné à 43 ans de prison, avait expliqué en détail à Shane comment il avait séquestré et violé de nombreuses filles, dont la sœur du prisonnier. Pour se venger, Shane Goldsby a attaqué son compagnon de cellule qui est décédé des suites de ses blessures.

La prison et la police enquêtent pour comprendre comment Shane Goldsby et Robert Munger ont pu se retrouver dans la même cellule. Avant d’entendre sa peine, Shane Goldsby a présenté ses excuses à la famille de la victime. « Je ne peux pas imaginer ce que l’on ressent lorsqu’on perd un être aimé de cette manière. Je présente mes excuses à sa femme et à sa famille. Je suis profondément désolé et j’espère que vous pourrez guérir du mal que j’ai causé ».