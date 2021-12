Un père de famille tué sous les yeux de sa fille alors qu’il accrochait les décorations de Noël

C’est une véritable tragédie qui s’est produite à Chicago le soir du 11 décembre dernier. Alors qu’il accrochait des lumières de Noël à l’extérieur de sa maison avec sa fille, José, 49 ans, a été attaqué par deux hommes. Les deux agresseurs l’ont battu à mort à l’aide d’« objets contondants ». Le père de famille est décédé sous les yeux de son enfant. Ce sont les voisins qui ont été alertés par les cris de sa fille : « Mon père, mon père, il est blessé », hurlait-elle. Selon les témoins, l’homme gisait dans une mare de sang.

Une voisine s’est exprimée auprès de Fox32 : « Je lui ai dit de prendre une couverture à mettre sur sa tête. Il y avait beaucoup de sang ». Un autre voisin qualifie quant à lui José d’un « homme de famille qui travaillait dur ». D’origine mexicaine, « il est venu ici pour offrir le meilleur à sa famille, vous savez comme nous tous, le rêve américain ».

À l’arrivée des secours, la victime respirait encore. José est cependant décédé à son arrivé à l’hôpital. Une collecte de fonds a été mise en place afin de venir en aide à sa famille pour payer les frais funéraires. « José laisse derrière lui une femme et trois enfants. En ce moment, nous vous demandons de bien vouloir prier et si vous le pouvez, tout don est grandement apprécié. Vos dons aideront à couvrir les frais des funérailles et à aider sa femme et ses enfants », peut-on lire sur la page GoFundMe.