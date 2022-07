Un nouveau médicament pourrait nous permettre de vivre jusqu’à 200 ans

Ce n’est pas encore le secret de la vie éternelle, mais presque. Alors que l’espérance de vie dépasse désormais les 80 ans dans de nombreux pays riches, pourrons-nous bientôt vivre jusqu’à 200 ans ? Oui, estime le biologiste britannique Andrew Steele. Il assure qu’il sera un jour possible de battre largement le record de la française Jeanne Calment, décédée à 102 ans, grâce à un médicament qui serait capable de retirer les « cellules zombies », la principale source de dégradation de notre corps. Des pilules contre ces cellules sont déjà au stade d’essais cliniques et le médicament pourrait être disponible d’ici 10 ans, selon Andrew Steeke.

Des reptiles éternels ?

Ce traitement ne nous permettrait cependant de vivre « que » jusqu’à 150 ans. Pour prolonger notre espérance de vie d’une cinquantaine d’années, les scientifiques fondent beaucoup d’espoir dans l’étude de l’ADN des reptiles et d’autres animaux au sang froid. Certains de ces animaux, comme les tortues de Galapagos, sont capables de vivre plus de 120 ans. De quoi éveiller l’intérêt des scientifiques à la recherche de la vie éternelle.

Le futur, c’est bientôt

« Je ne vois aucune raison biologique pour laquelle nous ne pourrions pas vivre jusqu’à 200 ans. Le défi est de développer la science biomédicale qui nous permettra de vivre aussi longtemps », explique Andrew Steele au Daily Mail. « Il se peut que nous n’ayons pas de chance et que rien ne fonctionne, mais si c’est le cas, chaque développement nous donne plus de temps pour réaliser le suivant, et le premier cent-cinquantenaire pourrait être quelqu’un qui lit ceci », poursuit-il.