Un ministre australien découvre qu’il est malade grâce à des téléspectateurs

Victor Dominello, un ministre australien, a été diagnostiqué d’une paralysie de Bell grâce à la vigilance des téléspectateurs, inquiets de son œil tremblant pendant une conférence de presse. Certains ont même appelé son cabinet pour lui conseiller de consulter un médecin. « Certains ont cru que je faisais un clin d’œil au cameraman. D’autres ont pensé que j’avais fait une attaque », peut-on lire sur son compte Linkedin. Le ministre affirme que ces appels l’ont poussé à consulter, car il avait déjà ressenti « une douleur dans le crâne, derrière l’oreille droite et des fourmillements sur le côté droit de la langue », rapporte Sudinfo.

« Je n’ai pris la chose plus au sérieux qu’après qu’un certain nombre de personnes m’ont envoyé une capture d’écran de la conférence de presse et que d’autres ont contacté mon bureau pour m’inciter à demander un avis médical urgent », a-t-il ajouté.

La paralysie de Bell est la paralysie d’un côté du visage. La plupart des gens se remettent complètement de cette maladie au bout de plusieurs mois.