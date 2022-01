Un livreur Deliveroo renversé et écrasé par un camion: il avait 17 ans

La scène est terrible et montre que le cycliste n’a eu aucune chance. Ce mardi, vers 19 h, un semi-remorque est bloqué arrêté au feu rouge, rue de Saint-Amand à Lille-Fives, dans le sens Lezennes – Lille. Sous la cabine, à l’avant, un vélo est coincé entre le pare-chocs et le sol. Et à un mètre derrière la remorque, un corps sous un drap blanc.

Un livreur de 17 ans

La victime, un garçon de 17 ans, portait une sacoche Deliveroo, écrit la VDN. Il semble avoir été écrasé par le poids lourd. « On a entendu un bruit, on est allés voir, expliquent des riverains choqués. Le jeune homme était par terre, il était passé sous le camion. On est restés avec lui. »

Les pompiers de la caserne Lille-Bouvines sont arrivés très vite, avec une équipe du SAMU. « Ils l’ont massé. » Mais la victime, très grièvement blessée, n’a pas survécu.

Une enquête ouverte

Les policiers ont aussitôt ouvert une enquête et commencé les premiers relevés sur place. « Il y a beaucoup de livreurs à vélo qui passent ici », observait un riverain. Le chauffeur du camion a été entendu, expliquant que l’accident s’est produit au moment où il était dans une file de voitures à l’arrêt. Il a redémarré à petite vitesse sans voir le vélo. Il n’avait pas consommé d’alcool.