Un homme retrouvé dans le coffre d’une Ford Focus

À leur arrivée, les forces de l’ordre ont découvert l’homme blessé dans le coffre de la Ford Focus. Une enquête est en cours.

Les faits se sont déroulés à Teesside, en Angleterre, quand les résidents d’un quartier ont été réveillés par du bruit venant de l’extérieur. L’un d’eux a regardé par la fenêtre et a remarqué une moto ainsi qu’une voiture qui erraient devant les maisons.

Plusieurs hommes ont quitté les lieux

Plusieurs hommes ont été aperçus en train de quitter les lieux, laissant une moto derrière eux. Les résidents ont alors décidé d’appeler la police. Cette dernière a retrouvé un homme âgé de 51 ans dans le coffre d’une Ford Focus. La victime avait subi des blessures mineures, lit-on dans les colonnes du Sun.

Deux personnes en garde à vue

« Les agents ont été appelés pour un rapport d’hommes qui se comportaient de manière suspecte dans la région de Hardwick à Stockton vers 5h10 du matin le lundi 12 juillet. À l’arrivée de la police, un certain nombre d’hommes ont été vus en possession d’une moto et ils ont quitté les lieux, laissant la moto sur Ketton Road. Une Ford Focus argentée a également été retrouvée abandonnée dans la même rue, et un homme de 51 ans légèrement blessé a été localisé par des agents dans le coffre de la voiture. Deux personnes, l’homme de 51 ans blessé et une femme de 41 ans, ont été arrêtées pour des soupçons de cambriolage et sont actuellement en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit », ont expliqué les forces de l’ordre.

Réveillé par le bruit d’une moto

Un voisin a expliqué qu’il avait été réveillé par les bruits de moteur d’une moto : « Je me suis réveillé après avoir entendu tout ce bruit provenant d’une moto, vous voyez cet horrible bruit de moteur qui tourne ? Quoi qu’il en soit, j’ai regardé par la fenêtre, j’ai vu la moto et une voiture qui erraient. Je ne pouvais pas le croire quand j’ai entendu qu’il y avait un gars blessé dans le coffre », témoigne le voisin.