Un homme perd la vie en tentant de sauver son neveu de la noyade

Le 10 août, un quadragénaire est décédé en essayant de sauver son neveu de la noyade à Oullins, près de Lyon. Âgé de 10 ans, l’enfant serait tombé dans l’Yzeron alors qu’il tentait de récupérer un ballon. Il a pu être sorti de l’eau et sauvé de la noyade grâce aux pompiers qui sont intervenus rapidement, aux alentours de 18h30. Le garçon a été transféré dans un état critique à l’hôpital.

Venu à son secours, son oncle se trouvait en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des pompiers et il n’a pas pu être réanimé. La sœur du petit garçon âgée de 12 ans, était également présente sur les lieux du drame et elle a également essayé de porter assistance à son frère. Ce mercredi, le garçonnet était toujours inconscient et dans un état comateux, comme le révèle « Le Progrès ».