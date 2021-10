Un homme meurt de la rage après s’être réveillé avec une chauve-souris dans sa chambre

L’homme de 80 ans s’est réveillé le mois dernier avec une chauve-souris sur son cou dans sa maison du comté de Lake, dans l’Illinois. Après que la chauve-souris a été testée positive au virus de la rage, l’homme a refusé le traitement post-exposition, a déclaré le ministère de la Santé publique de l’Illinois (IDPH).

Taux de mortalité le plus élevé

Environ un mois après son exposition, l’homme a commencé à souffrir de douleurs au cou, de maux de tête, d’engourdissements dans les doigts, de difficultés à contrôler ses bras et à parler, ont déclaré des responsables de la santé. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont confirmé mardi le diagnostic après des tests en laboratoire. Des experts de la faune ont trouvé une colonie de chauves-souris dans la maison de l’homme en question, a déclaré l’IDPH. « La rage a le taux de mortalité le plus élevé de toutes les maladies », a déclaré le directeur de l’IDPH, le Dr Ngozi Ezike. « Cependant, il existe un traitement salvateur pour les personnes qui demandent rapidement des soins après avoir été exposées à un animal atteint de la rage. »

Contact direct

Le virus de la rage se transmet par contact direct avec un animal infecté, notamment par la salive ou les tissus du cerveau et du système nerveux, selon le CDC. Le virus de la rage attaque le système nerveux central, provoquant une maladie du cerveau qui peut entraîner la mort sans traitement, a expliqué le CDC.

Ce type d’infections chez l’humain sont rares aux États-Unis, avec un à trois cas signalés chaque année, a déclaré l’IDPH. Pourtant, environ 60.000 Américains reçoivent la série de vaccination post-exposition chaque année. Les responsables de la santé publique de l’Illinois préviennent que même si les gens savent généralement quand ils ont été mordus par une chauve-souris, ils « ont de très petites dents et la marque de morsure peut ne pas être facile à voir ».

Sept cas sur dix dus à la chauve-souris

Un rapport du CDC de 2019 a révélé que les chauves-souris sont la cause de sept cas de rage sur dix aux États-Unis. Les chercheurs ont examiné les tendances de la rage aux États-Unis sur une période de 80 ans, de 1938 à 2018. Ils ont découvert que la plupart des infections provenaient de morsures de chien jusqu’en 1960, lorsque les espèces sauvages – en particulier les chauves-souris – sont devenues la principale source d’infection humaine. Cela fait suite aux efforts déployés à l’échelle nationale dans les années 1950 pour imposer les vaccins pour animaux de compagnie et mettre en œuvre des lois sur le contrôle des laisses, indique le rapport.

Vaccination systématique

Le nombre de décès dus à la rage aux États-Unis variait de 30 à 50 par an dans les années 1940, mais est tombé à entre un à trois décès par an. C’est le résultat de la vaccination systématique des animaux de compagnie et de la disponibilité d’un traitement post-exposition. En juin, le CDC a suspendu l’importation de chiens en provenance de plus de 100 pays qu’il considère comme présentant un risque élevé de rage. Cette décision affecte les missions de sauvetage de chiens, les importations d’éleveurs de chiens et les personnes amenant des animaux de compagnie, a expliqué le CDC. La décision a été prise sur la base d’une combinaison de facteurs, a déclaré le CDC, notamment la pandémie de coronavirus, le manque d’installations pour mettre les chiens en quarantaine en toute sécurité et trois incidents récents de chiens infectés qui ont été introduits dans le pays.

