Un homme éjecté d’une attraction au Pays de Galles: «J’ai crié pour que le manège s’arrête»

Au Pays de Galles, un homme a été éjecté d’un manège dans le parc d’attractions Oakwood, sous les yeux de plusieurs autres visiteurs. L’individu a été transporté à l’hôpital et le parc a été fermé pour la journée dans la foulée de l’incident.

Ce dimanche, une urgence médicale est survenue au parc d’attractions Oakwood, situé au sud-ouest du Pays de Galles. Si les informations des divers médias locaux sont encore vagues, on sait déjà que le parc a été évacué suite à l’incident. Une enquête a également été ouverte, mais très peu d’informations filtrent au sujet de ce qu’il s’est passé dans les détails.

Selon certains témoins sur place, un homme a donc été éjecté du manège Treetops, qui était en marche au moment des faits. Sean Hayes, qui se trouvait à l’avant du train, explique : « Nous avons entendu des cris horribles et vu une fille pleurer. Il m’a semblé qu’une barre était relevée donc j’ai crié pour que le manège s’arrête. Le personnel a paniqué et a arrêté le manège au plus vite. »

La victime « consciente »

« Nous avons dû évacuer le manège et le personnel nous a aidés à descendre de là. Plusieurs personnes semblaient sous le choc », poursuit Sean, qui était accompagné de son épouse. Il précise qu’au moment de partir, il a vu un homme allongé au sol, accompagné d’un secouriste et d’un autre membre du personnel : « Il ne bougeait pas mais le staff m’a dit qu’il était conscient et qu’il parlait. »

Une assistance médicale a toutefois été demandée par les secouristes et un hélicoptère est arrivé sur place. Le parc, qui a ouvert en 1980, a ensuite été fermé pour le reste de la journée. Oakwood a publié un communiqué très bref confirmant cette fermeture, sans donner d’autre détail. Une enquête a été ouverte par la police de Dyfed Powys, qui n’a pas réalisé de commentaire.