Un garçon de six ans seul pour son anniversaire, aucun de ses 22 invités n’est venu

« Sur 22 invitations… personne n’est venu… Je sais que c’est une pandémie, mais c’est un parc, et nous avons rouvert dans ma province. Désolé que la vidéo soit tremblante, je suis tellement bouleversée pour ce pauvre gars. Il mérite mieux. Il est incroyable. »

Suite à cette vidéo, des milliers d’internautes ont réagi, certains demandant l’adresse du jeune garçon pour lui envoyer un cadeau, d’autres pour le soutenir et lui souhaiter de bons vœux d’anniversaire.

La maman a répondu aux commentaires en disant qu’elle avait fait le tour de ses amis et de sa famille et qu’elle avait réussi à faire venir six personnes au parc pour sauver la journée de JJ.