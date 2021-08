Un étudiant anglais se rend à Kaboul «juste parce que c’est dangereux»

Depuis ce lundi, l’histoire de Miles Routledge fait le tour des réseaux sociaux. Ce jeune homme de 21 ans originaire de Birmingham aime voyager dans ce qu’il appelle « les pires endroits du monde ». Amateur de « dark tourism », il y a quelques années, il a déjà visité les ruines de Tchernobyl. Sentant que la situation était sur le point de dégénérer en Afghanistan, Miles a décidé de se rendre à Kaboul.

« Je me suis préparé à la mort »

Il a pris un vol Turkish Airlines entre Istanbul et Kaboul et il a atterri dans la capitale afghane dans la nuit de vendredi à samedi. Le jeune homme a rapidement compris que ce voyage n’était probablement pas la meilleure idée de sa vie. « Je me suis préparé à la mort, je l’ai acceptée. Ce voyage était un test de Dieu », a-t-il déclaré au Times.

Il trouve refuge dans une maison sécurisée

Finalement, après avoir tenté de fuir la ville à plusieurs reprises, l’étudiant a réussi à se réfugier dans une maison sécurisée des Nations Unies. Il a passé la soirée dans un abri avec d’autres étrangers. « Je vais bien. J’ai de la nourriture, j’ai mon téléphone portable, j’ai un chargeur », a-t-il posté dimanche soir sur les réseaux sociaux.

Finalement évacué

L’attitude de ce jeune touriste de l’extrême a été largement critiquée par les internautes. Le DailyMail a qualifié le jeune homme d’idiot. Certains ont espéré qu’il ne puisse pas être évacué. Mais ce mardi matin, Miles Routledge a indiqué qu’il avait réussi à prendre un vol pour Dubaï avec une centaine d’autres civils.