Un enfant de 3 ans meurt en tombant du 4e étage: «on pensait qu’il se cachait»

La fête nationale du 14 juillet a tourné au drame à Bobigny, en France : Noah, un petit garçon de trois ans, est décédé après avoir chuté du balcon. Ses parents pensaient l’un et l’autre qu’il était surveillé par leur conjoint.

Un triste événement s’est produit ce mercredi 14 juillet à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Noah, un petit garçon de 3 ans, a fait une chute mortelle depuis le balcon du quatrième étage de l’appartement de ses parents. Ces derniers pensaient tous deux que le petit garçon était avec leur conjoint.

Dans un premier temps, le père et la mère ont imaginé que l’enfant de 3 ans se cachait. Ce n’est qu’en regardant par la fenêtre que la mère de famille a fait la macabre découverte.

Le papa a glissé quelques mots auprès de nos confrères du Parisien au sujet de cette tragédie : « Je croyais que Noah était avec sa maman dans la cuisine et sa maman croyait qu’il était avec son frère et moi. Je suis allé voir s’il était sur le balcon filant mais il n’y était pas. On a cru qu’il s’était caché. »

Une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny. La thèse de l’accident domestique est privilégiée.