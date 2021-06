Un enfant de 2 ans retrouvé après une recherche de 36 heures

L’inquiétude était grande au Portugal et tout le monde s’imaginait déjà revivre les terribles moments de 2007 et la disparition de Maddie McCann. Mais après 36 heures de recherches intensives, le petit Noah, 2 ans, a été retrouvé sain et sauf. Le petit garçon, qui n’avait plus de vêtements, se trouvait tout près d’un village de Proença-a-Velha. Ce sont des volontaires qui participaient aux recherches qui l’ont retrouvé. Les habitants ont pu fêter la nouvelle en se félicitant et en pleurant.