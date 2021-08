Un employé handicapé viré après 30 ans de service parce qu’il fumait sur le parking

Mark, en situation de handicap, travaillait depuis 30 ans pour un supermarché Asda, en Anglerre. Il vient d’être licencié pour avoir fumé dans la mauvaise zone. Son syndicat conteste cette décision en justice. Pour les représentants des travailleurs, la société fait preuve de discrimination et tente de se débarrasser des travailleurs handicapés sous des prétextes absurdes.

Mark Misell était en charge des chariots dans un supermarché Asda de Shoeburyness, dans l’Essex, depuis 30 ans. Son handicap lui a empêché d’apprendre à lire et à écrire, mais il s’occupait du mieux qu’il pouvait de cette tâche. Il a été licencié il y a peu pour une infraction qu’il a commise : fumer dans le parking plutôt que dans la zone fumeurs.

M. Misell a reçu le soutien du syndicat GMB qui accuse Asda de discrimination envers ses employés handicapés. « C’est impossible qu’il ait été mis au courant de la politique en matière de tabagisme, puisqu’il n’a pas pu la lire », explique-t-on.

Les personnes handicapées « poussées vers la sortie »

Keith Dixon, responsable régional du GMB, poursuit : « Il s’agit d’un autre exemple de discrimination de la part d’Asda à l’encontre des personnes handicapées travaillant pour l’entreprise. Les personnes handicapées semblent être poussées vers la sortie par Asda pour être remplacées par des personnes sans handicap. »

Le syndicat explique que ces travailleurs sont de plus en plus souvent challengés afin d’avoir des prétextes pour s’en débarrasser. Il précise que de nombreuses personnes ont contacté le supermarché après avoir appris le licenciement de l’Ecossais.

Du côté de la chaîne de supermarchés, on botte en touche : « Nous ne faisons pas de commentaires sur les circonstances individuelles des collègues et nous avons informé M. Misell et ses représentants des prochaines étapes après l’audience de la semaine dernière. »