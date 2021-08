Un employé chez Aldi vole pour 14.000 € afin de s’acheter de la cocaïne et payer des prostituées

Dans le cadre de ses fonctions au sein d’Aldi, Steven Pyle devait déposer les recettes du magasin dans un coffre-fort avant que la société de sécurité G4S ne vienne récupérer l’argent. Mais au fil du temps, la société a remarqué un écart entre l’argent qu’il récupérait et les recettes réelles du supermarché. Par vidéosurveillance, ils ont compris que l’Anglais de 34 ans, originaire de Newcastle, planquait de l’argent dans son pantalon, rapporte le Chronicle Live.

Selon les calculs, il aurait ainsi subtilisé plus de 12.000 livres sterling (près de 14.000 euros). Il dépensait cet argent en cocaïne et en prostituées. L’accusé a été condamné à une peine de prison avec sursis après avoir plaidé coupable de vol. Sa condamnation s’étend à 24 semaines de prison avec sursis pendant 12 mois et 80 heures de travail non rémunéré.

Selon les témoignages, l’accusé a soudainement démissionné de manière inattendue et a refusé de travailler pendant sa période de préavis. Trois semaines auparavant, il avait exprimé son mécontentement face à la baisse de ses revenus, sans parler de démission pour autant. C’est cette démission qui a amené la société à voir des soupçons sur lui.

Du côté de la défense, Steven aurait planifié son suicide en buvant près de 16 pintes par jour et en consommant 150 livres sterling de cocaïne chaque jour. La cour a entendu que Steven Pyle souffrait d’anxiété, de dépression, de paranoïa et de mauvaise humeur et qu’il a bien tenté de se suicider mais sans être hospitalisé.